Участок БКЛ метро закроют с 29 по 31 октября

Участок Большой кольцевой линии от станции "Хорошёвская" до "Мнёвников" закроют в эту пятницу, 29 октября. И до воскресенья поезда будут следовать только между "Савеловской" и "Деловым центром".

Отмечается, что перерыв нужен для подключения новых станций БКЛ. Работы проведут во время нерабочих дней, чтобы пассажиры не испытывали дискомфорта. Для них запустят бесплатные автобусы.

Так, маршрут КМ 1 будет ходить от "Хорошёвской" до "Народного Ополчения", КМ2 – от "Хорошёвской" до "Мнёвников" с остановкой у станции БКЛ "Народное Ополчение".

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