27 сентября, 11:30

Около 19 тысяч человек в сутки будут пользоваться вокзалом Серп и Молот после его открытия

Около 19 тысяч человек в сутки будут пользоваться вокзалом Серп и Молот после его открытия. Сейчас на месте устаревших платформ строят новый транспортный хаб в Таганском районе.

Вокзал объединит станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", линии МЦД-2 и МЦД-4, а также наземный транспорт. В здании уже монтируют эскалаторы и прокладывают инженерные сети. Строительство планируют завершить до конца 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоСтанислав КуликАнна Макарова

