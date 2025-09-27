Схема движения общественного транспорта изменилась в Москве 27 и 28 сентября

Схема движения общественного транспорта изменилась в Москве из-за строительства перехода на станцию "Академическая" Троицкой линии метро 27 и 28 сентября. Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" временно закрыт, станция "Шаболовская" недоступна для входа и выхода.

Запущен компенсационный автобусный маршрут КМ от "Новых Черемушек" до "Октябрьской". Также введены ограничения на дорогах.

