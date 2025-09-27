Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 11:15

Транспорт

Схема движения общественного транспорта изменилась в Москве 27 и 28 сентября

Схема движения общественного транспорта изменилась в Москве 27 и 28 сентября

"Это Москва. Инфраструктура": беспилотный транспорт

Два новых электросудна выйдут после испытаний на маршруты по Москве-реке

На Калужско-Рижской линии московского метро закрыли участок для строительства пересадки

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

Самым востребованным в столице стал знак "Пешеходный переход"

"Московский патруль": жители Москвы пожаловались на нарушающих ПДД автомобилистов

"Московский патруль": сотрудники столичной ГАИ проверили междугородний транспорт

"Московский патруль": почти 60 млн поездок совершено на арендованных самокатах в Москве

"Новости дня": городской вокзал "Серп и Молот" объединит станции метро и МЦД

Схема движения общественного транспорта изменилась в Москве из-за строительства перехода на станцию "Академическая" Троицкой линии метро 27 и 28 сентября. Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" временно закрыт, станция "Шаболовская" недоступна для входа и выхода.

Запущен компенсационный автобусный маршрут КМ от "Новых Черемушек" до "Октябрьской". Также введены ограничения на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоСтанислав КуликРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика