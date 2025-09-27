Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 09:45

Транспорт

Два новых электросудна выйдут после испытаний на маршруты по Москве-реке

Два новых электросудна выйдут после испытаний на маршруты по Москве-реке

На Калужско-Рижской линии московского метро закрыли участок для строительства пересадки

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

Самым востребованным в столице стал знак "Пешеходный переход"

"Московский патруль": жители Москвы пожаловались на нарушающих ПДД автомобилистов

"Московский патруль": сотрудники столичной ГАИ проверили междугородний транспорт

"Московский патруль": почти 60 млн поездок совершено на арендованных самокатах в Москве

"Новости дня": городской вокзал "Серп и Молот" объединит станции метро и МЦД

"Новости дня": ВСМ между Москвой и Петербургом получит 14 остановок

Движение ограничат 27–28 сентября на некоторых участках метро и дорогах в Москве

После завершения испытаний два новых электросудна "Рудневка" и "Смородинка" начнут перевозить пассажиров по Москве-реке. Речные суда доставили в столицу из Санкт-Петербурга на сухогрузе.

Они рассчитаны на 56 пассажиров и оснащены улучшенными аккумуляторами, системами климат-контроля, освещения, управления и швартовки. Электросуда выйдут на третий маршрут "Новоспасский – ЗИЛ" и усилят два уже действующих маршрута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика