Два новых электросудна выйдут после испытаний на маршруты по Москве-реке

После завершения испытаний два новых электросудна "Рудневка" и "Смородинка" начнут перевозить пассажиров по Москве-реке. Речные суда доставили в столицу из Санкт-Петербурга на сухогрузе.

Они рассчитаны на 56 пассажиров и оснащены улучшенными аккумуляторами, системами климат-контроля, освещения, управления и швартовки. Электросуда выйдут на третий маршрут "Новоспасский – ЗИЛ" и усилят два уже действующих маршрута.

