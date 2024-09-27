Стоимость парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 ноября

С 1 ноября парковаться в некоторых платных зонах станет дешевле. В списке находятся 27 улиц, сообщили в столичном Дептрансе. Также новые участки добавлены в зону резидентных разрешений.

Тарифы снизят там, где загруженность парковочных мест менее 50%. Это, например, набережная Академика Туполева, улица Клочкова, 2-ая и 3-я Рощинские улицы. Изменения позволят разгрузить самые популярные парковки и сократить лишний трафик, который создают водители при поиске свободных мест.

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