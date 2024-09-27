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27 сентября, 12:15

Транспорт

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после инцидента с самолетом Як-40

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после инцидента с самолетом Як-40

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Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после инцидента с самолетом Як-40, прилетевшим из Вологды. Из-за лопнувшей шины прием и отправку других воздушных судов приостанавливали почти на час.

Как рассказала пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова, воздушное судно приземлилось в 09:30. При пробеге на ВПП выявилось частичное разрушение пневматики одной из стоек шасси. Экипаж остановил самолет. Объявлялась аварийная тревога код "Зеленый". Взлет и посадку других воздушных судов приостановили, а самолет Як-40 отбуксировали, отметила Соколова.

На борту самолета из Вологды находились 26 человек, никто не пострадал. На время закрытия аэропорта перенаправить пришлось два рейса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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