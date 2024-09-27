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27 сентября, 11:15

Транспорт

Водители смогли бесплатно оставить свои машины на парковке более 100 раз в центре столицы

Водители смогли бесплатно оставить свои машины на парковке более 100 раз в центре столицы

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Более 100 раз водители смогли бесплатно оставить свои машины на парковке в центре Москвы. Такое стало возможно благодаря динамическому тарифу – это пилотный проект, который запустил "Московский паркинг". Принцип заключается в том, что по мере освобождения мест на парковке цена на нее снижается.

Как это работает и как узнать стоимость парковки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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