Водители смогли бесплатно оставить свои машины на парковке более 100 раз в центре столицы

Более 100 раз водители смогли бесплатно оставить свои машины на парковке в центре Москвы. Такое стало возможно благодаря динамическому тарифу – это пилотный проект, который запустил "Московский паркинг". Принцип заключается в том, что по мере освобождения мест на парковке цена на нее снижается.

Как это работает и как узнать стоимость парковки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.