27 сентября, 11:15Транспорт
Аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40
У самолета Як-40 лопнула шина на посадочной полосе в аэропорту Внуково, из-за этого его закрывали примерно на 40 минут, сообщили в Росавиации.
За это время на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 аэропорт работает штатно.
Самолет, прилетевший из Вологды, остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры.
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