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27 сентября, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс сообщил о дорожной ситуации 27 сентября

Столичный Дептранс сообщил о дорожной ситуации 27 сентября

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На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание движения поездов

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В пятницу, 27 сентября, свободное движение прогнозируется на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона.

Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 6–7 баллов.

Тем временем на двух участках МКАД продолжаются строительные работы. Среди них – 14-й и 76-й километр, а также отрезок с 29-го по 32-й.

Ведомство напомнило, что с 20:20 27 сентября до 29 сентября на Белорусском и Савеловском направлениях первого Московского центрального диаметра изменится расписание движения поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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