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27 сентября, 22:15

Транспорт

Более 400 пассажиров намерены просить компенсации после инцидента с рейсом Сочи – Москва

Более 400 пассажиров намерены просить компенсации после инцидента с рейсом Сочи – Москва

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Более 400 клиентов авиакомпании Nordwind намерены просить компенсации после инцидента с рейсом Сочи – Москва. Сначала пассажиров два часа держали в раскаленном на солнце самолете, в котором люди теряли сознание, одну женщину увезли в больницу.

Затем начались проблемы с багажом, а многие улетели другим рейсом. Что стало причиной такой задержки и последующих проблем?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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