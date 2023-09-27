27 сентября, 22:15Транспорт
Более 400 пассажиров намерены просить компенсации после инцидента с рейсом Сочи – Москва
Более 400 клиентов авиакомпании Nordwind намерены просить компенсации после инцидента с рейсом Сочи – Москва. Сначала пассажиров два часа держали в раскаленном на солнце самолете, в котором люди теряли сознание, одну женщину увезли в больницу.
Затем начались проблемы с багажом, а многие улетели другим рейсом. Что стало причиной такой задержки и последующих проблем?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.