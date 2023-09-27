Новости регионов: прокуратура изучит инцидент с бортом в Сочи, где не работал кондиционер

Сочинский борт, на котором застряли москвичи, благополучно сел в столице. Но перед этим пассажиры провели несколько часов в духоте. По одной из версий, у лайнера не заводились двигатели, а без них невозможно было включить кондиционер, поэтому температура в салоне поднялась до 30 градусов. При этом в аэропорт людей не выпускали. Инцидент изучает прокуратура.

Улетели на Пхукет и иркутские туристы спустя 74 часа ожидания. Борт сломался на острове, из-за этого улететь вовремя не смогли те, чей отпуск закончился. А в России этот же лайнер ждали те, кто собирался отдыхать. Мест в гостиницах хватило не всем, многие ночевали в аэропорту. Этот случай находится тоже на контроле у прокуратуры.

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