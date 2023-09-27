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27 сентября, 07:30

Транспорт

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября

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Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября. Новый график будет временным: в этот период будут ремонтировать пути на станции Перерва. Для работ выбрали ночные часы, чтобы днем москвичи пользовались маршрутами в привычном режиме.

В департаменте отметили, что большую часть поездов уберут из расписания, а интервалы увеличат до 1,5 часа. Некоторые поезда будут идти по сокращенному маршруту: на Рижском направлении – от/до Стрешнева, а на Курском – от/до Перервы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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