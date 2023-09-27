27 сентября, 09:15Транспорт
Московские центральные диаметры могут продлить в несколько регионов
Московские центральные диаметры могут продлить из столицы в несколько регионов. Такую идею исполняющий обязанности заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Так, например, можно будет доехать из Москвы в Ярославскую область на МЦД-5, который скоро планируют запустить, или в Рязанскую область на МЦД-3, а также Орловскую, Калужскую и другие. Проект ждет одобрения в правительстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.