Московские центральные диаметры могут продлить в несколько регионов

Московские центральные диаметры могут продлить из столицы в несколько регионов. Такую идею исполняющий обязанности заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, например, можно будет доехать из Москвы в Ярославскую область на МЦД-5, который скоро планируют запустить, или в Рязанскую область на МЦД-3, а также Орловскую, Калужскую и другие. Проект ждет одобрения в правительстве.

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