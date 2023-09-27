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27 сентября, 07:15

Транспорт

Пассажиров предупредили об изменениях работы станций метро "Калужская" и "Воронцовская"

Пассажиров предупредили об изменениях работы станций метро "Калужская" и "Воронцовская"

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Пассажиров столичного метро предупредили об изменениях работы на станциях "Калужская" и "Воронцовская". По вечерам с 18:00 до 19:00 будут закрываться северный вестибюль "Калужской" и первый вестибюль станции "Воронцовская". В этот период они работают только на пересадку и выход в город.

Эта мера необходима, чтобы сделать переход более комфортным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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