Пассажиров предупредили об изменениях работы станций метро "Калужская" и "Воронцовская"

Пассажиров столичного метро предупредили об изменениях работы на станциях "Калужская" и "Воронцовская". По вечерам с 18:00 до 19:00 будут закрываться северный вестибюль "Калужской" и первый вестибюль станции "Воронцовская". В этот период они работают только на пересадку и выход в город.

Эта мера необходима, чтобы сделать переход более комфортным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.