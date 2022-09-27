Свыше 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за тумана утром 27 сентября. Непросто было и автомобилистам, ведь видимость местами не превышала 50 метров. А Останкинскую телебашню можно было различить по силуэту.

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