Автомобилисты воспользовались перехватывающими парковками свыше миллиона раз за полгода

Автомобилисты за полгода свыше миллиона раз бесплатно воспользовались перехватывающими парковками. Об этом сообщили в Дептрансе.

Такие парковки расположены возле станций метро, рядом с МЦК или МЦД. Парковка будет бесплатной, если пересесть на рельсовый транспорт и сделать не меньше двух поездок. При этом первая должна начаться на самой близкой к парковке станции.

В столице доступно 75 перехватывающих парковок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.