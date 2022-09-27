Свыше 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах из-за тумана 27 сентября

Свыше 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах из-за тумана по данным сервиса "Яндекс.Расписание". Непросто было и автомобилистам – видимость местами не превышала 50 метров.

Останкинскую телебашню можно было различить разве что по силуэту. Какая погода установилась в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.