В ГИБДД начали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Если проверка подтверждает нарушение, то диагностическую карту аннулируют.

Для выявления поддельных техосмотров применяются также данные Ространснадзора. Камеры же позволяют фиксировать проезды автомобилей через пункты техосмотра и сравнивать полученные данные с теми, что внесены в картотеку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.