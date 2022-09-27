"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 1 октября

С 1 октября "Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в авиакомпании.

Рейсы в Египет будут отправляться из аэропорта Шереметьево. Вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы на 08:30. В Хургаду самолеты будут вылетать по четвергам и субботам в 09:00, а в остальные дни – в 08:00.

Как сообщил перевозчик, на курорты полетят лайнеры Airbus A330. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.