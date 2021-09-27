В Дептрансе рассказали, кто чаще всего нарушает ПДД в Москве

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают водители дорогих автомобилей. Об этом рассказали в Дептрансе.

В среднем, по подсчетам департамента, одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает почти по 9.

Составили даже антирейтинг нарушителей за последние три месяца. Чаще всего попадаются водители, как раз Lamborghini и Rolls-Royce, а также Bentley, Ferrari и Genesis. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.