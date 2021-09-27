Москвичам предложили отгадать станцию метро

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать платформу на юго-западе города. Место очень популярное, рядом находится огромный парк. Некоторые элементы декора стилизованы под деревья, а скамейки на платформе выполнены из карельской березы.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.