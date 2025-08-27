МЦД могут продлить до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска

МЦД планируют продлить до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска. Мера поможет снизить концентрацию населения в мегаполисе.

Как рассказал Сергей Собянин, в данном проекте специалисты стремятся к минимальным капитальным затратам. Логистику выстраивают так, чтобы поезда ходили как можно чаще, пассажиры добирались с комфортом, а новые пути были интегрированы в существующие диаметры.

Проект планируют реализовать к 2030 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.