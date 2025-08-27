Форма поиска по сайту

27 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 августа

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра. Об этом сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Общая интенсивность трафика составляет 2 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов, Большого Купавенского проезда и на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

