Питьевую воду начали раздавать в общественном транспорте Москвы из-за жары

Бесплатную раздачу бутылок с водой начали в столичном транспорте из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Бутылки с водой можно получить на станциях "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Раздача воды идет также на всех железнодорожных и автовокзалах: "Центральном", "Саларьево", "Красногвардейском", а также на "Южных воротах" и "Северных воротах".

Синоптики пообещали 27 августа в Москве до 31 градуса. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности.

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