13:00Транспорт
Еще 400 электробусов появятся на московских улицах в этом году
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.
На московских улицах в этом году появятся еще 400 электробусов. Этот экологичный общественный транспорт активно вытесняет традиционные автобусы.
Чтобы экологических маршрутов в городе стало еще больше, строят электробусные парки. Первый такой парк открылся год назад в ТиНАО. За это время электробусы перевезли более полутора миллионов пассажиров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.