Еще 400 электробусов появятся на московских улицах в этом году

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На московских улицах в этом году появятся еще 400 электробусов. Этот экологичный общественный транспорт активно вытесняет традиционные автобусы.

Чтобы экологических маршрутов в городе стало еще больше, строят электробусные парки. Первый такой парк открылся год назад в ТиНАО. За это время электробусы перевезли более полутора миллионов пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.