Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самолет рейса Москва – Минеральные Воды сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщила авиакомпания.

В Москве с 2017 года благоустроили уже восемь приусадебных парков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Гостей Московского урбанистического форума ждут на тренировках по пляжному волейболу. Об этом заявили организаторы.