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Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самолет рейса Москва – Минеральные Воды сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщила авиакомпания.
В Москве с 2017 года благоустроили уже восемь приусадебных парков. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Гостей Московского урбанистического форума ждут на тренировках по пляжному волейболу. Об этом заявили организаторы.