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Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро временно закрыли

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет приземлился в Волгограде

Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Волгограде

Летевший из Москвы в Минводы самолет подал сигнал тревоги и готовится сесть в Волгограде

Участок Троицкой линии метро планируют запустить в 2024 году – Собянин

"Актуальный репортаж": немецкие автоконцерны ограничили работу своих онлайн-сервисов в РФ

Городской вокзал Нижегородская свяжет несколько транспортных артерий – Собянин

Станции метро "Селигерская" – "Петровско-Разумовская" временно закрыты до 28 августа

Новости часа: более 8 тыс забытых вещей нашли в метро Москвы за лето

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самолет рейса Москва – Минеральные Воды сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщила авиакомпания.

В Москве с 2017 года благоустроили уже восемь приусадебных парков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Гостей Московского урбанистического форума ждут на тренировках по пляжному волейболу. Об этом заявили организаторы.

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