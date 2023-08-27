Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет приземлился в Волгограде

Пассажирский самолет, летевший из аэропорта Шереметьево в Минеральные воды 27 августа подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Волгограде. Приземление Airbus A-321 прошло благополучно.

Как выяснилось, никаких технических проблем у лайнера не было. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом рассказали в волгоградском авиаузле.

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