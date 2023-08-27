09:15Транспорт
Станции метро "Селигерская" – "Петровско-Разумовская" временно закрыты до 28 августа
В столичном метро временно не ходят поезда от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской". Станция до 28 августа будет конечной.
Жители могут воспользоваться компенсационными автобусами, а также построить альтернативные пути с помощью других линий метро, МЦК и наземных маршрутов.
Связано это с подключением нового участка линии, благодаря чему многие пассажиры смогут экономить в дороге больше 30 минут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.