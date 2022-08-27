Расписание поездов изменится на МЦД-2

На МЦД-2 изменится расписание поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о временном промежутке с 22:40 28 августа до 05:40 29 августа. На Курском направлении часть поездов будет отменена, у части изменится расписание и остановки. Некоторые поезда проследуют на отрезке между станциями Люблино и Царицыно. Последний поезд из Москвы отправится в 00:16. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

