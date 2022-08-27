На станции МЦД Окружная изменятся платформы отправления поездов

На станции МЦД-1 Окружная открывается вторая платформа. С 28 августа поезда в сторону Одинцова будут прибывать на третий путь, а поезда в сторону Лобни и аэроэкспрессы до Шереметьево – на первый путь.

Для удобства пассажиров на станции обновят навигацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

