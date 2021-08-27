Трамваи в районе Курского вокзала временно остановят из-за строительства МЦД

С субботы, 28 августа, временно закроют несколько трамвайных маршрутов от улицы Радио до Курского вокзала. В районе Сыромятнического проезда начинается масштабная реконструкция железной дороги.

Это нужно для развития московских диаметров и запуска новой ветки от Апрелевки до Железнодорожного. Это будет уже четвертый маршрут Московских центральных диаметров. А пока вместо трамваев по такому же маршруту будут ходить бесплатные автобусы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.