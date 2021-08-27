Руководитель проектов по беспилотным поездам рассказал о работе новейшего транспорта

В столице тестируют новейший транспорт. Заместитель генерального директора АО "НИИАС", руководитель проектов по беспилотным поездам Павел Попов рассказал, как он работает.

"Все системы, все приборы, все движение автоматизировано. Движение осуществляется по графику, который передается автоматически по цифровому радиоканалу. Дальность обнаружения у системы текущей больше, чем у человека. Человек (проводили испытания) видит на расстоянии 400–500 метров, система наша видит 700–800 метров, при том намного лучше в ночных условиях работает", – сказал Попов.

Он подчеркнул, что время реакции системы превосходит человека – 1,3 секунды против 300 миллисекунд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.