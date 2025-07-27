РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в аэропорту Пулково

РЖД увеличили вдвое количество мест в "Сапсанах" на фоне вводимых ограничений в аэропорту Пулково. В компании уточнили, что билеты на 27 и 28 июля уже поступили в продажу.

Ограничения в аэропорту вводили в субботу, 26 июля. Часть рейсов пришлось отменить, а другие самолеты были отправлены на запасные аэродромы. В настоящее время воздушная гавань работает штатно, расписание постепенно вводят в график.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

