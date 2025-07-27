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27 июля, 11:15

Транспорт

Участок Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Потапово" закрыт до 28 июля

Участок Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Потапово" закрыт до 28 июля

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Южный участок Сокольнической линии будет закрыт до 28 июля включительно

Участок Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Потапово" закрыт до 28 июля включительно. Это необходимо для интеграции нового электродепо "Столбово" с действующей инфраструктурой метрополитена.

В будущем электродепо будет обслуживать поезда Троицкой линии. На время введенных ограничений пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами, а также другими линиями метро и регулярными маршрутами наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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