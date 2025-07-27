27 июля, 11:15Транспорт
Участок Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Потапово" закрыт до 28 июля
Участок Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Потапово" закрыт до 28 июля включительно. Это необходимо для интеграции нового электродепо "Столбово" с действующей инфраструктурой метрополитена.
В будущем электродепо будет обслуживать поезда Троицкой линии. На время введенных ограничений пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами, а также другими линиями метро и регулярными маршрутами наземного транспорта.
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