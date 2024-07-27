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27 июля, 23:15

Транспорт

Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" прошел на ВДНХ

Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" прошел на ВДНХ

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Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" стартовал на ВДНХ

Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" проходит на ВДНХ

Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" прошел на ВДНХ. В нем приняли участие не только автомобилисты со стажем, но и новички.

Участники продемонстрировали, насколько хорошо они знают правила дорожного движения и ориентируются на столичных улицах. Также водители посоревновались в скоростном маневрировании. Для гостей на площадке подготовили Школу безопасного вождения самокатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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