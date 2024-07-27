Конкурс "Лучший водитель такси Москвы – 2024" прошел на ВДНХ. В нем приняли участие не только автомобилисты со стажем, но и новички.

Участники продемонстрировали, насколько хорошо они знают правила дорожного движения и ориентируются на столичных улицах. Также водители посоревновались в скоростном маневрировании. Для гостей на площадке подготовили Школу безопасного вождения самокатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

