Новости часа: новые выделенные полосы появились в пяти округах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заработали пять новых выделенных полос: они появились в центре, на юге, востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

27 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В Московском зоопарке для гостей подготовили экскурсии, квесты и мастер-классы в честь дней рождения больших панд Жуи и Диндин, которые продлятся с 29 июля по 4 августа. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

