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27 июля, 22:30

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Новости часа: новые выделенные полосы появились в пяти округах Москвы

Новости часа: новые выделенные полосы появились в пяти округах Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заработали пять новых выделенных полос: они появились в центре, на юге, востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

27 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В Московском зоопарке для гостей подготовили экскурсии, квесты и мастер-классы в честь дней рождения больших панд Жуи и Диндин, которые продлятся с 29 июля по 4 августа. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

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