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Новости

27 июля, 20:45

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Движение перекрыто в районе стадиона "Лужники" из-за концерта

Движение перекрыто в районе стадиона "Лужники" из-за концерта

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Движение транспорта перекрыли в районе стадиона "Лужники" из-за проведения концерта, сообщил ЦОДД. Ограничения затронут улицу Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде №2309 от улицы Усачева до Доватора. Кроме того, на некоторых участках будет запрещена парковка. Граждан попросили быть внимательными и строить маршрут заранее.

В ближайшие часы в столице ожидается кратковременный дождь с грозой, местами пройдут ливни. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности 28 июля.

Более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в Москве с 2011 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр напомнил, что многие из них появились на месте неухоженных, полузаброшенных или пустующих территорий. В частности, в прошлом году в пойме реки Жужи в Нагатино-Садовниках сделали парк с необычной детской игровой площадкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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