Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ

РЖД предложили предъявлять лицо вместо паспорта проводнику. Распознавать пассажиров по биометрии перевозчик планирует уже в 2024 году в рамках эксперимента на поездах дальнего следования. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Для реализации проекта РЖД потребуется парк планшетов. Однако эксперты отмечают, что придется решить целый ряд более сложных технических проблем. Например, создать так называемую "чистую" зону проверки, куда не будут пускать провожающих.

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