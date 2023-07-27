Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Транспорт

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Госдума в 4 раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов

Мосгортранс отметил свое 65-летие

"Мой район. Навигатор": на Люблинско-Дмитровской линии привели в порядок несколько станций

Москвичам сообщили, кто может бесплатно поехать на электровелосипедах городского проката

Спрос на новые китайские машины в столичном регионе за год вырос на 341% – СМИ

Москвичам показали дорожную ситуацию в городе из-за непогоды

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

РЖД предложили предъявлять лицо вместо паспорта проводнику. Распознавать пассажиров по биометрии перевозчик планирует уже в 2024 году в рамках эксперимента на поездах дальнего следования. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Для реализации проекта РЖД потребуется парк планшетов. Однако эксперты отмечают, что придется решить целый ряд более сложных технических проблем. Например, создать так называемую "чистую" зону проверки, куда не будут пускать провожающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика