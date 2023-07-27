Госдума в 4 раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов

Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов. С апреля 2024 года взыскание вырастет с 25 до 100 рублей на одного пассажира за каждый час просрочки. При этом сумма неустойки не должна быть выше, чем половина стоимости перевозки.

Соответствующие поправки внесены и в Воздушный кодекс России. По мнению законодателей, таким образом возрастет ответственность перевозчиков за задержку вылета лайнера. При этом авиакомпании смогут избежать выплат, если в задержке нет их вины.

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