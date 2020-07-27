Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С момента запуска регулярного речного электротранспорта выполнено свыше 1 200 рейсов. Около 10 тысяч километров прошли электросуда на Москве-реке за месяц работы, совершено более 60 тысяч поездок.

"Новые диаметры станут важной частью транспортной системы столицы, у пассажиров появятся новые маршруты и пересадки на метро и МЦК, они смогут пользоваться всеми плюсами единой билетной системы московского транспорта. Чтобы было проще строить поездки с учетом новых линий, заранее готовим аудио и визуальную навигацию", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

С 31 июля у трех городских поликлиник вводится новый тариф на платных парковках. Первые два часа будут бесплатными, далее – 1 000 рублей в час. Места будут отмечены специальной синей разметкой и информационными щитами.