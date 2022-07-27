Расписание поездов на центральном участке МЦД-2 изменится 30 и 31 июля

В выходныеизменится расписание поездов на центральном участке МЦД-2. Это необходимо, чтобы переключить пути на участке от Курского вокзала до Рижской, сообщил Дептранс.

С 15:00 в субботу, 30 июля, до 03:00 в воскресенье, 31 июля, движение прекратят. Поезда будут ходить только от или до Стрешнево, Рижского вокзала, Царицыно и Курского вокзала. Интервалы станут больше.

С 03:00 31 июля до 03:00 1 августа часть поездов отменят, а у части изменят расписание. Некоторые составы будут ходить до Стрешнево, Рижского вокзала, Царицыно и Курского вокзала. Интервалы станут больше – от Курского вокзала до Рижской время увеличится до 54 минут.