27 июня, 21:15Транспорт
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 июня
Финальный рейс стартовал на московском монорельсе. На его месте появится первый в России парк на высоте. Вариант создания там прогулочной зоны набрал большинство голосов в проекте "Активный гражданин".
Московские школьники начали отмечать выпускной на ВДНХ. В этом году там пройдет главный общегородской праздник. На территории выставки подготовили много тематических зон и развлечений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.