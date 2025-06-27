Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 21:15

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 июня

В Сочи два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе

Московский беспилотный трамвай "Львенок" стал лауреатом национальной IT-премии

Историк рассказал, что монорельс изначально задумывался как экскурсионный транспорт

Историк рассказал о неудобствах проезда на монорельсе

В центре Москвы ввели ограничения движения из-за выпускного

На станции "Добрынинская" открылась десятая площадка "Искусства в метро"

В Москве вырос интерес к монорельсу в последние дни его работы

В России начали блокироваться премиальные китайские электромобили

Росавиация сняла запрет на полеты в Ирак, Иран и Иорданию

Финальный рейс стартовал на московском монорельсе. На его месте появится первый в России парк на высоте. Вариант создания там прогулочной зоны набрал большинство голосов в проекте "Активный гражданин".

Московские школьники начали отмечать выпускной на ВДНХ. В этом году там пройдет главный общегородской праздник. На территории выставки подготовили много тематических зон и развлечений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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