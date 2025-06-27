Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 июня

Финальный рейс стартовал на московском монорельсе. На его месте появится первый в России парк на высоте. Вариант создания там прогулочной зоны набрал большинство голосов в проекте "Активный гражданин".

Московские школьники начали отмечать выпускной на ВДНХ. В этом году там пройдет главный общегородской праздник. На территории выставки подготовили много тематических зон и развлечений.

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