В центре Москвы ввели ограничения движения из-за выпускного

В связи с общегородским выпускным в центре столицы и на ВДНХ ввели временные ограничения движения. С 15:00 до 19:30 будет ограничено движение по крайней правой полосе на участке Моховой улицы.

Кроме того, с полуночи 27 июня до окончания мероприятия будет запрещена парковка на части Ильинки. Временно ограничат движение по маршруту от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда. Все ограничения снимут 28 июня в 07:00.

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