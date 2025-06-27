Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 16:30

Транспорт

В центре Москвы ввели ограничения движения из-за выпускного

В центре Москвы ввели ограничения движения из-за выпускного

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В связи с общегородским выпускным в центре столицы и на ВДНХ ввели временные ограничения движения. С 15:00 до 19:30 будет ограничено движение по крайней правой полосе на участке Моховой улицы.

Кроме того, с полуночи 27 июня до окончания мероприятия будет запрещена парковка на части Ильинки. Временно ограничат движение по маршруту от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда. Все ограничения снимут 28 июня в 07:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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