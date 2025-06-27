В Москве вырос интерес к монорельсу в последние дни его работы

В Москве монорельс завершает свою работу, и в последние дни на линии заметно вырос интерес – многие москвичи и гости столицы приезжают специально, чтобы прокатиться на уникальном виде транспорта и сделать памятные фотографии. Горожане отмечают, что испытывают грусть по поводу закрытия линии.

После демонтажа части монорельсовой дороги на этом участке создадут первый в Москве парк в воздухе, а также культурную площадку для городских ярмарок и фестивалей. Благодаря архитектурному оформлению и подсветке новая зона станет украшением района и будет привлекать внимание не только днем, но и ночью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.