Росавиация сняла запрет на полеты в Ирак, Иран и Иорданию

Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний. В ведомстве сообщили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.

Ранее ограничения действовали из-за боевых действий между Израилем и Ираном. Уже 25 июня российским авиакомпаниям разрешили выполнять рейсы в Израиль, за исключением ночного времени.

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