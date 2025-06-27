Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 14:15

Транспорт

Росавиация сняла запрет на полеты в Ирак, Иран и Иорданию

Росавиация сняла запрет на полеты в Ирак, Иран и Иорданию

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Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний. В ведомстве сообщили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.

Ранее ограничения действовали из-за боевых действий между Израилем и Ираном. Уже 25 июня российским авиакомпаниям разрешили выполнять рейсы в Израиль, за исключением ночного времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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