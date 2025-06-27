Посетители поделились впечатлениями о поездках на столичном монорельсе

Посетители московского монорельса поделились своими впечатлениями в последние дни его работы. Многие приезжают специально, чтобы прокатиться на этом необычном транспорте в прощальный день и сделать памятные фотографии.

Москвичи отмечают, что монорельс всегда был особым видом транспорта в городе, связанным с воспоминаниями о детстве, экскурсиях и прогулках по ВДНХ. Многие приводят детей, чтобы они тоже смогли запомнить поездку на монорельсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.