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27 июня, 13:15

Транспорт

Посетители поделились впечатлениями о поездках на столичном монорельсе

Посетители поделились впечатлениями о поездках на столичном монорельсе

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Посетители московского монорельса поделились своими впечатлениями в последние дни его работы. Многие приезжают специально, чтобы прокатиться на этом необычном транспорте в прощальный день и сделать памятные фотографии.

Москвичи отмечают, что монорельс всегда был особым видом транспорта в городе, связанным с воспоминаниями о детстве, экскурсиях и прогулках по ВДНХ. Многие приводят детей, чтобы они тоже смогли запомнить поездку на монорельсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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