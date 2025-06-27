Московский беспилотный трамвай получил национальную IT-премию. Общественный транспорт, которым управляет искусственный интеллект, уже тестируют в Строгине. Трамвай полностью оснащен отечественным оборудованием.

Данная модель уникальна для Европы и при этом работает надежно и стабильно. Благодаря установленным датчикам трамвай анализирует ситуацию вокруг себя на расстоянии до 200 метров и может получить максимально объективные сведения о происходящем.

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