Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Волгоградском проспекте движение идет в рабочем ритме, больших затруднений не отмечается.

На Рязанском проспекте также все спокойно – серьезных заторов нет. На Ярославском шоссе основное движение проходит нормально, однако на одной из полос дублера ведется замена асфальта, поэтому возможны незначительные затруднения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.