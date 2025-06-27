27 июня, 10:15Транспорт
Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах
С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Волгоградском проспекте движение идет в рабочем ритме, больших затруднений не отмечается.
На Рязанском проспекте также все спокойно – серьезных заторов нет. На Ярославском шоссе основное движение проходит нормально, однако на одной из полос дублера ведется замена асфальта, поэтому возможны незначительные затруднения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.