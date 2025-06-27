Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 10:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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Городские камеры показали, что происходит на Волгоградском проспекте

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Волгоградском проспекте движение идет в рабочем ритме, больших затруднений не отмечается.

На Рязанском проспекте также все спокойно – серьезных заторов нет. На Ярославском шоссе основное движение проходит нормально, однако на одной из полос дублера ведется замена асфальта, поэтому возможны незначительные затруднения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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