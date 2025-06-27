Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 июня

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Андреевского моста и на внутренней стороне в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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