Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 07:45

Транспорт

Расписание поездов изменится в выходные на МЦД-1 и МЦД-2

Расписание поездов изменится в выходные на МЦД-1 и МЦД-2

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Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня. На участке от Славянского бульвара до Савеловской большая часть составов в обе стороны проследует по пути "на Лобню". На Белорусском направлении интервалы частично увеличат до 1 часа. Кроме того, некоторые поезда дальнего пригорода будут отменены, а часть проследует от и до Кунцевской.

Также 29 июня до 10:30 на Рижском направлении МЦД-2 интервалы движения увеличатся до 1 часа. На станциях Щукинская, Стрешнево и Красный Балтиец поезда в обе стороны будут проезжать по пути "на Подольск". Ряд составов проследует от и до Нахабино и Тушинской. При этом на Курском направлении маршрут некоторых составов укоротят от и до Царицыно, Курской и Стрешнево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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